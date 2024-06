Sassari assalto con fucili da guerra al caveau della Mondialpol | commando armato fugge col denaro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sono entrati sfondando un muro con un mezzo meccanico e imbracciando armi d’. È una scena da film quella a cui hanno assistito i dipendentialla periferia di. Invece era tutto vero: undi uomini, intorno alle 20.30, ha sfondato il muro di recinzione utilizzando la benna del mezzo e si sono lanciati armi in pugno all’del. L’obiettivo era ilcustodito al suo interno. I malviventi sono entrati nella struttura e hanno aperto il fuoco per intimidire subito le guardie giurate all’interno e potersi concentrare sulla raccoltarefurtiva. Dopo essersi impossessati del bottino sono fuggiti e, per evitare di essere inseguiti, lungo il loro tragitto hanno incendiato diverse auto bloccando le vie attorno e hanno sparato contro un mezzo dei carabinieri che li ha incrociati.