Sassari assalto armato al caveau della Mondialpol | spari contro i carabinieri e auto in fiamme

(Di venerdì 28 giugno 2024), 28 giugno 2024 – Rapina ale terrore in città. Un commando di banditi armati con armi da guerra ha assaltato intorno alle 20,30 il, alla periferiacittà. I malviventi sono entrati nella stabilimentosocietà di sicurezza sfondando un muro con la benna di un mezzo meccanico. Hanno sparato all’interno per spaventare le guardie giurate e sono riusciti impossessarsi del denaro custodito nel, dove si stavano preparando i soldi per le pensioni. Poi sono scappati. Per coprirsi la fuga hanno incendiato diversebloccando le vie attorno e hanno sparatoun’deiche li ha incrociati. Al momento non ci sono notizie di feriti e non si conosce l’entitàsomma portata via.