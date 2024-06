Sassari assalto al caveau Mondialpol | spari e auto date alle fiamme

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 28 giugno 2024) (Adnkronos) – Commando di rapinatori in azione a, colpo alla sede della. Una banda di almeno dieci malviventi è entrata in azione della frazione di Caniga,porte della città. Dopo aver bloccato le strade intorno, con, hanno utilizzato un escavatore per raggiungere il. Nel frattempo sono arrivate .