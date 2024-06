Putin | Tornare a produrre missili a medio raggio Così lo zar archivia la fine della Guerra fredda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giugno 2024 – Il presidente russo Vladimirvuol riprendere la produzione dia corto e. Il leader del Cremlino lo ha dichiarato in un incontro televisivo con i suoi massimi funzionarisicurezza. Quelle armi erano state vietate dal trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), siglato a Washington l’8 dicembre 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev. Patto che venne letto come la. Ma gli Stati Uniti si erano ritirati dall’accordo ormai nel 2019. Le parole di Vladimir“Sembra che dobbiamo iniziare aquesti sistemi d’attacco”, ha dettonell’incontro, riferendosi aicon una gittata compresa tra 500 e 5.500 chilometri. Ma “ora – ha detto– si è saputo che gli Stati Uniti non solo stanno producendo questi sistemistici, ma li hanno già portati per esercitazioni in Europa, in Danimarca, e più recentemente è stato annunciato che ve ne sono nelle Filippine”.