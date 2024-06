Omicidio Pescara oggi i funerali di Thomas | folla silenziosa accoglie bara bianca

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 28 giugno 2024) (Adnkronos) – Unaha accolto nel centro storico di Rosciano (Pe), in piazza XXIV Maggio, il feretro di CristopherLuciani, il sedicenne ucciso domenica scorsa con 25 coltellate, da due coetanei, nel parco di via Raffaello Sanzio a, per un debito di droga. Laè coperta da fiori chiari. La .