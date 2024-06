Napoli De Laurentiis lavora per tre nuovi acquisti | tra cartellino ed ingaggio investimento da circa 100 milioni

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 28 giugno 2024) La dirigenza della SSCal prossimo mercato estivo che aprirà i battenti il prossimo primo luglio. Aurelio Deè in stretto contatto con Giovanni Manna ed Antonio Conte per chiudere le trattative richieste da quest’ultimo e regalare al nuovo allenatore una squadra importante. Tre sono, su tutte, le trattative attualmente in piedi. L'articolo, Deper tre: traedda100