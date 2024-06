My Lady Jane | la serie tv fantasy riscrive la storia reale inglese

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 28 giugno 2024) L'impianto narrativo è costruito sullo stesso principio che ha mosso Bridgerton: non la realtà, ma una sua versione alternativa, gli sliding doors, i what if. My, su Amazon Prime Video da giovedì 27 giugno, è il racconto di quel che sarebbe potuto succedere aGray, giovane nobildonna della dinastia Tudor, se, una volta incoronata regina d'Inghilterra, avesse avuto la possibilità di vivere una reggenza lunga e prolifica. .