Meloni sminuisce l’incidente tra Magi e polizia albanese | È andato tutto secondo il suo copione

(Di venerdì 28 giugno 2024) "Si è gettato davanti alla macchina del primo ministroe la sicurezza l'ha fermato come farebbe in qualsiasi nazione del mondo". Così Giorgiaha liquidato quanto avvenuto oggi in Albania, dove il deputato Riccardoè stato strattonato da agenti dimentre contestava la costruzione di campi migranti.