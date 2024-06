Meloni dice che l’accordo con l’Albania non è uno spot elettorale e che funzionerà

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 28 giugno 2024) Oggi Giorgiasi è recata in Albania per visitare le aree dove sorgeranno i centri di accoglienza e permanenza per i migranti previsti dal patto con Tirana. "Le strutture saranno operative dal 1° agosto. Si parte con più di mille posti che saliranno ai tremila previsti", ha dichiarato la premier.