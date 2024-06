Magi strattonato dalla polizia albanese interviene Meloni | Sei in campagna elettorale vuoi arrivare al 4%

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 28 giugno 2024) Riccardosi trovava in Albania per contestare la visita di Giorgiaai centri per il rimpatrio. Il deputato è statodai poliziotti albanesi e la premier è intervenuta per intimare agli agenti di non toccarlo, prima di commentare: "Anche io ho fatto campagne elettorali in cui non sapevo se sarei arrivata alla soglia di sbarramento".a Fanpage.it: "È lei in, almeno ha avuto il riflesso di intervenire".