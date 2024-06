LIVE – Italia-Francia 25-19 20-25 25-22 16-18 quarti Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Latestualedi, partita valevole per idi finale dellaballdi. La squadra di Fefé De Giorgi, che ha convocato tanti giovani per lasciare a riposo diversi titolari in vista delle Olimpiadi, scende in campo per un match ad alto contenuto tecnico dopo aver chiuso la fase preliminare al terzo posto. Gli azzurri, infatti, devono vedersela con l’esperta compagine transalpina allenata da Andrea Giani, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2020, che vuole rilanciarsi in queste Finals dopo il sesto posto nel girone di VNL. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di venerdì 28 giugno all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.