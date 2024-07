La voca è la tua anima | ecco come averla giovane per sempre Cosa fare e cosa evitare assolutamente

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 28 giugno 2024) La voce serve a comunicare concetti, manifestare emozioni, instaurare relazioni e svolgere attività lavorative, ma spesso tendiamo a darla per scontata e a non prendercene cura abbastanza. Iniziamo a farlo solo quando è affaticata o scompare per qualche giorno, eppure mantenere la salutele è fondamentale. Dall'idratazione .