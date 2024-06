International Imago Film Festival | Teramo 27 luglio 3 agosto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il diritto alla felicità vale per tutti, un diritto inalienabile proprio di ogni individuo e che dovrebbe passare anche attraverso la possibilità di costruire cultura attraverso il cinema indipendente. Quando si svolgerà l’? Ecco, quindi, che per la sua terza edizione l’ha deciso di puntare tutto su quel “Diritto alla felicità”, straordinariopluripremiato con Remo Girone prodotto nel 2021 dalla omonima casa di produzione, che anche i protagonisti del cinema indipendente dovrebbero poter sfiorare con tutte le sue grandi potenzialità. Il, che si svolgerà quest’anno dal 27al 32024 a, si offre proprio come valido strumento di sostegno alle visioni di quella parte di cinema indipendente che con tenacia, e il coraggio di osare, realizza piccoli grandi capolavori.