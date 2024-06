Infortuni | Foti ‘piaga da combattere trasversalmente Bombardieri urlatore seriale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Sono gravissime le parole con cui il segretario della Uil, rilanciando le parole di Emma Marrazzo, invita l?attuale ministro del Lavoro Calderone ad andare a vivere a casa della mamma della giovane donna tragicamente morta sul posto di lavoro tre anni fa. Mantenendo il massimo rispetto per le parole della madre di Luana, dettate da un comprensibile dolore, non capiamo come possano essere riproposte dal rappresentante di un?organizzazione sindacale che punta il dito contro un?esponente dell?attuale Governo. Quella dei morti sul lavoro è una piaga drammatica che deve essere combattutae non può essere risolta con una bacchetta magica da un ministro che si è insediato 18 mesi fa”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso