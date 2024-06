Il globulo bianco che destabilizza il basket

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 28 giugno 2024) Caitlin Clark è l’astro nascente della Nba femminile, ma c’è un problema: caucasica, eterosessuale dichiarata e seguita da milioni di fan, ha messo in discussione il potere incontrastato delle nere sulla lega. Risultato: in campo la picchiano e non va alle Olimpiadi. .