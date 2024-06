FC 24 Obiettivo Grandi del calcio | Alan Shearer

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 28 giugno 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato Football Shirt Friday rilasciato durante l’evento TOTS!delCompleta questa serie di obiettivi per otteneredel! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 4 1x IconadelNon scambiab. Scadenza: 5 Luglio Bomber natoSegna 8 gol con degli attaccanti inglesi in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions).Ricompensa: 250 XP e 1x 80+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiabile. Attaccante completoSegna almeno 1 gol e fornisci almeno 1 assist a partita in 4 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) con oggetti giocatore inglesi.