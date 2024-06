F1 Leclerc impotente | Non so che sia successo valevamo più del decimo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Charlese sfortunato nelle qualifiche sprint del Gran Premio d’Austria a Spielberg: il monegasco si è ritrovato con la macchina spenta all’inizio della terza sessione e non ha potuto far registrare un tentativo all’uscita dalla pit-lane, di conseguenza scatterà dalla decima piazza domani nella Sprint Race. Queste le sue dichiarazioni sconfortate a Sky Sport: “Non so cosa sia. Ero nella corsia box, si è attivato l’antistallo e la macchina si è spenta. Il team mi ha detto che ne parleremo in garage, al momento non so. Non eravamo estremamente forti, ma di certo potevamo fare meglio del 10°. Guarderemo cosa è, domani proveremo a fare una buona gara sprint per recuperare”. Un vero e proprio flop da parte della Rossa in queste qualifiche che deve essere rimediato nei prossimi giorni: dopo Montecarlo qualcosa sembra essersi interrotto per una Ferrari che è sempre meno competitiva e sempre meno vicina a McLaren e Verstappen.