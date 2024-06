Disabile costretto a mangiare rifiuti come nei lager | pesava 30 kg Condannati la madre e il suo compagno

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 28 giugno 2024) Era in uno stato di denutrizione e di indebolimento fisico tale da ricordare le immagini dei deportati ad Auschwitz e negli altri campi di concentramento. Un paragone che è stato fatto anche in aula, a Torino, quando sono state mostrate le foto di Marco (il nome è di fantasia, ndr), durante il processo nel quale unaera imputata per maltrattamenti e lesioni aggravati nei confronti del figlio.