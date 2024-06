Come vedere le Olimpiadi di Parigi 2024 in tv | canali e palinsesto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’attesa sta per finire: ledistanno per cominciare. Da sabato 26 luglio a domenica 11 agosto tutto il mondo guarderà la capitale francese dove si disputeranno i Giochi Olimpici: oltre due settimane di grandi emozioni per l’evento più atteso del quadriennio sportivo. La domanda che tutti i telespettatori si stanno ponendo è la seguente: “Dove elein tv?” IL PROGRAMMA E IL CALENDARIO COMPLETO DELLEDIRAI Rai 2 sarà accesa tutti i giorni con una diretta no-stop di circa 17 ore, dalle ore 7:30 sino a mezzanotte, con interruzioni unicamente per il TG2 delle 13 e delle 20.30. Le ore totali della programmazione Rai saranno 360. Oltre a Rai 2 c’è il canale Raisport (58 del digitale terrestre) e poi la grande offerta di Rai Play con diversi eventi trasmessi in simultanea.