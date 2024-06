Chi vince Wimbledon 2024? Le quote dei bookmakers per le scommesse | Sinner il favorito ma occhio al tabellone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024)è vicinissimo. Da lunedì si ci trasferisce tutti all’All England Club per il terzo Slam della stagione; due settimane di lotta all’ultimo colpo per uno dei tornei più iconici del panorama mondiale. E per gli esperti di, il primoè azzurro, e risponde al nome di Jannik. Un dettaglio che non ci saremmo mai immaginati fino a tre anni fa, prima della finale di Matteo Berrettini del 2021. Ma il movimento italiano ha ora il numero 1 al mondo, che ha messo in mostra ottimi miglioramenti in due anni tanto dare la scorsa settimana il suo primo torneo sull’erba ad Halle. La sua quota per gli scommettitori spazia tra il 2,50 ed il 2,62, ma ilnon è stato proprio clemente: ne parleremo tra poco. Alle sue spalle il secondoè Carlos Alcaraz.