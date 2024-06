Calciomercato Roma SALTA il colpo in ATTACCO | andrà in Premier League per 30 milioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Poteva essere il sostituto di Lukaku, invece ha scelto di andare in: sfuma il centravanti aLaaveva messo come obiettivo per l’il centravanti del Celta Vigo Jorgen Grand Larsen, reduce da un’ottima stagione in Spagna e pronto al grande salto lontano dalla Liga. Sembrava poter arrivare in giallorosso, ma .