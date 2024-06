Calciomercato Lazio News il Venezia BUSSA alla porta di Lotito | ecco l’obiettivo degli arancioneroverdi neopromossa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 28 giugno 2024) ilvuole un giocatore dellaper migliorare La Rosa in vista della difficile stagione in Serie A Ilè pronto ad affrontare l’imminente stagione in Serie A. Per farlo servirà un ottimoed è per questo che glisono già entrati in clima, secondo Gazzetta dello Sport. Il nuovo nome .