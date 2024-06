Borse Ue semestre brillante con Milano al top +92% anche con un freddo giugno

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ultima seduta del mese senza slancio mentre in Usa rallenta l'inflazione e in Francia sale l'attesa per le elezioni politiche del week end. Lo Spread venerdì in frazionale calo a 157 punti, l'euro ha riagganciato quota 1,07 dollari.