Biden | peggiorato a dibattiti ma vincerò

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 28 giugno 2024) 19.55 "So come fare questo lavoro. Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare". Lo ha detto il presidente americano Joeammettendo di sapere "di non essere giovane, per dire una cosa ovvia. Ma Donald Trump è una minaccia". "Non faccio piùbene come prima" ha poi ammesso Joeche ha però assicurato che vincerà le elezioni. "Al voto è in gioco la vostra libertà, -ha aggiunto - la vostra democrazia e l'America".