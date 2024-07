26 Giugno 2024 – Attacco israeliano da parte dei media libanesi

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 27 giugno 2024) Iriferiscono di unaereosu un edificio nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. L’ex Presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Nez, ha ripudiato il tentativo di golpe dei militari che cercano di “distruggere l’ordine costituzionale“. E ha chiesto ai boliviani di cacciare con il voto nel 2025 il Presidente boliviano, Luis Arce, e l’ex Presidente Evo Morales. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Kenya, William Ruto. Lo ha ringraziato per avere “preso provvedimenti per ridurre le tensioni” e per “essersi impegnato ad avviare un dialogo con la società civile e con i manifestanti“. Un militare tunisino è stato ucciso oggi a colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti nell’area di Remada, nel sud della Tunisia.