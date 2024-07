Esercitazione di Protezione Civile nei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 26 giugno 2024) In attesa della nomina del commissario straordinario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto bis per i, si è realizzata unadi: una simulazione di varie scosse di magnitudo superiore a 4 con una prova di evacuazione. A Pozzuoli due punti di raccolta: a Via NapolidineiIl Blog di Giò. .