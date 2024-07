Netflix gratis con pubblicità in Europa? Le ultime news

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 25 giugno 2024), il colosso mondiale dello streaming, sta esplorando nuove modalità per ampliare la propria base di utenti. Una delle più recenti iniziative prevede un’offerta gratuita supportata da. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia della piattaforma.con? I dettagli dell’offertastarebbe testando (secondo il ben informato Bloomberg) un piano di abbonamento gratuito che includerebbe interruzioni pubblicitarie. Questo modello potrebbe attrarre utenti che sono disposti a guardare annunci in cambio dell’accesso gratuito ai contenuti. La durata e la frequenza degli annunci non sono ancora stati definiti, ma si prevede che saranno simili a quelli delle televisioni tradizionali.