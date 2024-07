Amzon Prime Day 2024 | quando? Date durata e migliori offerte estive

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di martedì 25 giugno 2024) IlDay di Amazon è uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno. Anche nel, Amazon offre una vasta gamma di sconti eesclusive per i membri. Scopriamo insieme le, lae lepromozioni di questa edizione. Leufficiali sono il 16 e 17 luglio, con un’offerta di sconti imperdibili e un festival unico sulle spiagge pugliesi.Day: ecco leufficiali e l’evento di lancio L’evento, come detto, si svolgerà il 16 e 17 luglio, offrendo 48 ore di sconti esclusivi per i membri Amazon. Questa edizione promette di essere particolarmente entusiasmante grazie alle celebrazioni per il decimo anniversario.