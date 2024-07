IT-Alert nuovi test | cosa aspettarsi dal 25 Giugno al 3 Luglio

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

Dal 25al 32024, la Protezione Civile italiana effettuerà una serie didel sistema di allarme pubblico IT-. Questo sistema è stato progettato per avvisare la popolazione in caso di emergenze come incidenti industriali e il collasso di dighe. Isi svolgeranno in diverse località della Lombardia, tra cui Corteolona e Lodi, e in Friuli-Venezia Giulia a Pordenone. IT-, il calendario dal 25al 3252024 Lombardia – Incidente industriale rilevante 9:00 – A2A Ambiente SpA, Corteolona (PV) 10:00 – ENI SpA, Sannazzaro de Burgondi (PV) 11:00 – SICOR srl, Villanterio (PV) 12:00 – Innocenti Depositi, Lodi 262024 Friuli-Venezia Giulia – Collasso diga 12:00 – Diga del Tul, Pordenone 272024 Lombardia – Incidente industriale rilevante 9:00 – Mariani Srl, Lodi 10:00 – Autotrasporti Corsini, Tavazzano con Villavesco (LO) 11:00 – Nord Chemicals Products, Guardamiglio (LO) 12:00 – Number 1 Logistics, Secugnago (LO) 32024 Lombardia – Incidente industriale rilevante 9:00 – Italmach Chemical SpA, Arese (MI) 10:00 – Industriale Ese Srl, Arluno (MI) 11:00 – Olon SpA, Rodano (MI) 12:00 – Rainoldi Srl, Levate (BG)