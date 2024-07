IT-Alert nuovi test | cosa aspettarsi dal 25 Giugno al 3 Luglio

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 24 giugno 2024) Dal 25al 32024, la Protezione Civile italiana effettuerà una serie didel sistema di allarme pubblico IT-. Questo sistema è stato progettato per avvisare la popolazione in caso di emergenze come incidenti industriali e il collasso di dighe. Isi svolgeranno in diverse località della Lombardia, tra cui Corteolona e Lodi, e in Friuli-Venezia Giulia a Pordenone.