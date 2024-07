Apple il suo store viola mercato digitale secondo la UE | al via una nuova indagine

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 24 giugno 2024)è al centro di unadell’Unione Europea in merito al rispetto delle normative sul. Questo avviene nel contesto del recente Digital Markets Act (DMA), una legge che mira a creare condizioni più eque tra le grandi piattaforme tecnologiche e le piccole imprese. Il Digital Markets Act, la UE controIl Digital Markets Act, entrato in vigore nel marzo 2024, è stato introdotto per creare unpiù equo, regolando le attività di colossi come, Google, Amazon e altri. Le normative impongono a queste aziende di permettere agli utenti di scaricare applicazioni daalternativi e di impostare browser diversi come predefiniti sui loro dispositivi. Le Accuse della UE controè accusata di mantenere pratiche monopolistiche che limitano la concorrenza e la libertà di scelta dei consumatori.