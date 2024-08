Donald Sutherland | ci lascia uno dei giganti del cinema con una carriera lunga sei decenni

Leggi tutta la notizia su multisapere

(Di venerdì 21 giugno 2024) Nato il 17 luglio 1935 a Saint John, in Canada e morto a Miami il 20 Giugno 2024,è stato un attore leggendario con unache è durata oltre sei. Ha recitato in oltre 180 film e innumerevoli serie televisive, guadagnandosi il plauso della critica e il pubblico per la sua: ciuno deidelcon unasei