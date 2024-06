Vuole gettarsi nel fiume Santerno a Imola | salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Bologna), 3 giugno 2024 – Voleva buttarsi nelper mettere fine alla sofferenza provocata da una delusione amorosa. Grazie a un amico, e all’arrivo dei, il giovane aspirante suicida è stato però. I militari dell’Arma disono intervenuti in soccorso di un ragazzo maggiorenne che si voleva togliere la vita gettandosi dal ponte di viale Dante. L’attenzione deiera stata richiamata da due giovani vicino al parapetto. In particolare, uno dei due teneva a fatica l’altro che appariva agitato. I due militari, in servizio di pronto intervento, hanno bloccato l’aspirante suicida che si voleva buttare di sotto a causa della sofferenza provocata dalla fine recente di una relazione sentimentale.