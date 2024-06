Università nel Lazio nuovi alloggi e sportelli informativi | è la prima regione per borse di studio

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024)universitari,diper tutti gli idonei dichiarati vincitori. Questo il piano messo in campo e, in parte, già attuato daDisco, l’ente per il diritto allodella. Lo ha spiegato, in un’intervista ad “Agenzia Nova”, il commissario s .