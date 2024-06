Un report dell’Ue dimostra che i giovani considerano cruciali le prossime elezioni europee

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 64% deieuropei andrà a votare tra il 6 e il 9 giugno alle. Lo afferma undell'Eurobarometro, l'ufficio che realizza sondaggi per la Commissione europea. Le priorità indicate dagli under 30 riguardano il mantenimento della pace, la lotta alla povertà e la promozione dei diritti umani. Ma oltre alla partecipazione al voto, è in crescita l'impegno politico diretto da parte dei. Vediamo nel dettaglio tutti i dati. .