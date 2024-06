Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

Il presidente ucraino: "Mille attacchi russi in una settimana" "Con il sostegno della Cina alla Russia la guerra sarà più lunga: questo è un male per il mondo e per la politica della Cina, che sostiene ufficialmente di sostenere l'integrità territoriale e la sovranità" ha detto Volodymir Zelensky, parlando al margine della conferenza sulla sicurezza.

Ucraina Zelensky | Cina fornisce armi alla Russia Pechino nega