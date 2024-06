Fonte : sbircialanotizia di 3 giu 2024

" "Ci sono soldati che non sanno nemmeno montare un arma" "Arrivano soldati che non sanno smontare un'armaL'Ucraina, in una fase cruciale della guerra contro la Russia, deve convivere con un quadro estremamente complesso per quanto riguarda la quantità e la qualità di soldati a disposizione in diverse aree del fronte.

Ucraina emergenza al fronte | Soldati senza addestramento contro Russia