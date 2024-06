Ucraina | Castellone ' da maggioranza finto pacifismo da campagna elettorale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Noi non crediamo neldadi questache dice di voler scongiurare un'escalation militare e poi continua ad aumentare gli investimenti in armi da inviare a Kiev". Lo scrive la vicepresidente del Senato Mariolina(M5S) su Facebook. "Più spese in armamenti vuol dire meno soldi da spendere in sanità pubblica, istruzione, infrastrutture. Il nuovo Parlamento europeo dovrà avere un commissario alla pace e rafforzare il ruolo diplomatico per la risoluzione dei contrasti. Come scritto nella nostra Costituzione che all'art. 11 ripudia la guerra, anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", conclude. .