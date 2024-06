Fonte : firenzepost di 3 giu 2024

Una notizia che arriva nel giorno in cui Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti dal commettere errori "fatali" in Ucraina L'articolo Ucraina: attacco alla Russia con missili Usa.

Ucraina | attacco alla Russia con missili Usa Mosca | Washington non commetta errori fatali