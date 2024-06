Fonte : ilgiornaleditalia di 3 giu 2024

Roma, 3 giu(Adnkronos Salute) - I dati di 3 poster relativi all'impiego dell'anticorpo bispecifico tebentafusp per il trattamento di pazienti con melanoma uveale non resecabile o metastatico (mUm), presentati in occasione del Congresso annuale dell'American Society for Clinical Oncology (Asco) 202 .

Tumori | melanoma uveale risultati positivi per anticorpo bispecifico