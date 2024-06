Triplice fischio ora serve metabolizzare per poi ripartire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Valerio Crezzini di Siena, mette fine alla stagione dell’Avellino. Il cammino dei lupi si ferma al “Romeo Menti” di Vicenza. Il sogno di tornare in Serie B – seppur dalla porta secondaria – termina in semifinale. Un risultato che è la perfetta fotografia di un campionato che l’Avellino doveva domanire per staccare per prima il pass per la serie cadetta. Ci ha pensato l’underdog Juve Stabia a vincere il campionato mettendo maggior continuità nella regular season. Del doppio confronto contro il Vicenza, targato Stefano Vecchi, resterà certamente l’amaro in bocca di non aver sfruttato al meglio la gara d’andata. Inutile ora appellarsi alle decisione arbitrali o le sviste, è mancato il killer instinct.