Tiro con l’arco tre podi azzurri alla Veronica’s Cup Rebagliati vince l’individuale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella giornata di ieri si è conclusa ufficialmente a Kamnik (in Slovenia) laCup 2024 dicon, evento andato in scena da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno e valevole per il ranking mondiale che verrà utilizzato tra poche settimane per assegnare gli ultimi due pass a squadre (sia al maschile che al femminile) per le Olimpiadi di Parigi. L’Italia, già certa di presentarsi ai Giochi con 3 uomini e almeno 1 donna, vuole completare l’opera e proverà dunque a qualificare la squadra femminile al completo sul campo tramite il Preolimpico Mondiale di Antalya (4 posti a disposizione) o in alternativa con il ripescaggio attraverso il ranking. In tal senso la kermesse slovena dell’ultimo weekend non ha spostato più di tanto, infatti le azzurre avevano un solo risultato a disposizione per poter salire in classifica: la vittoria.