Tim chiude forte +4% in Borsa scambi ancora elevati

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ottima seduta per Tim in Piazza Affari: il titolo, acquistato dall'inizio della giornata, ha concluso in aumento del 4,1% a 0,252 euro dopo un massimo di seduta a quota 0,256.forti gli: sono passate di mano 600 milioni di azioni, contro i 614 milioni di venerdì e i 953 della seduta di giovedì. Il gruppo di tlc, secondo gli analisti, è stato sostenuto dalle ipotesi di una possibile fusione tra Netco e Open Fiber, operazione che frutterebbe al gruppo un incasso aggiuntivo (earn-out) di 2,5 miliardi di euro da Kkr, a cui la rete è in corso di cessione. Considerazioni che, accanto alle parole dell'amministratore delegato Pietro Labriola sul "ruolo attivo" che avrà la futura Tim nel consolidamento, hanno contribuito a spingere il titolo in Piazza Affari.