Tamponamento in tangenziale Ovest | proiettato fuori dall’auto | uomo gravissimo Traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 3 giugno 2024 - Sette chilometri di coda per unincidente tra due automobili. sullaall’altezza dello svincolo per la Statale 35 dei Giovi. Undi 56 anni è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’auto dell’ha tamponato violentemente un’altra vettura ribaltandosi. Nell’impatto è statodall’abitacolo. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: un forte trauma cranico, il conducente fratture al bacino e a gambe e braccia. Ferita ma non in modo così grave anche la conducente dell’auto tamponata, una donna di 48 anni, che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di San Donato per un trauma al volto. In Lombardia oggi altre due tragedie: a Brescia una bimba di due anni è gravissima per essere stata travolta all’uscita dall’asilo da un’auto in retromarcia.