Taglio dei tassi Bce Btp italiani a rischio | nuovo problema per il governo Meloni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) Diversi funzionari della Banca centrale europea hanno fatto capire che nel mese di giugno l’ente che governa l’euro abbasserà idi interesse, rimasti oltre il 4% per mesi a causa dell’inflazione. Una mossa che segue l’andamento dei prezzi, il cui aumento medio nell’eurozona sta raggiungendo la cifra considerata ottimale del 2%, ma che ha molteplici conseguenze. Una di queste sarà l’abbassamento degli interessi sui prestiti, inclusi quelli che lo Stato italiano ha chiesto negli ultimi anni sotto forma di Btp. Circostanza che può essere vista sia come unper il, bisognoso di fondi, ma anche come un’opportunità. Ildell’abbassamento deidi interesse: Btp meno appetibili Con il previsto abbassamento deidi interesse da parte della Banca centrale europea a giugno, si abbasseranno anche i rendimenti dei titoli di Stato.