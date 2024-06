Stabilimenti balneari rubavano l’acqua pubblica da pozzi irregolari | violazioni per 15 milioni in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Prelevavano abusivamente acquaattraverso deirealizzati senza autorizzazioni. La guardia di finanza ha così accertatoamministrative per oltre 960mila euro e l’evasione di canoni demaniali per ulteriori 600mila euro. La sezione operativa navale di Marina di Carrara (Massa Carrara), ha scoperto le attività di alcunidellanell’ambito dell’operazione denominata Aqua munda (acqua pulita). La realizzazione diviene disciplinata da specifiche normative che, se violate, comportano ripercussioni sia erariali (il mancato versamento del canone idrico) che sanitarie (per l’impiego delestratta da falde sotterranee difforme, per caratteristiche chimico/fisiche, rispetto all’impiego cui viene destinata).