Fonte : quifinanza di 3 giu 2024

La maggioranza degli atleti che subiscono violenze o abusi, come riportato dall’indagine, pensano si tratti di bullismo e non chiedono aiuto (56%), perché percepiscono quelle esperienze come accettabili o tollerabili (47%), per paura di sembrare deboli (30%) o per paura delle conseguenze (17%).

Sport come tutelare la sicurezza e il benessere dei bambini e degli adolescenti