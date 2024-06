Spohr ' su Ita-Lufthansa realistica soluzione in settimana'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sul dossier Ita-"è realistico arrivare ad unaquesta". E' l'opinione dell'amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten, che si è mostrato oggi ottimista in vista della decisione di Bruxelles sull'accordo tra i due vettori. Parlando ai giornalisti a Dubai, dove è in corso l'assemblea annuale della Iata,ha detto che mira a ottenere "qualche indicazione questa". "Siamo in una fase molto costruttiva del dialogo e per questo la considererò la fase finale di un processo di dialogo costruttivo", ha aggiunto secondo quanto riporta Bloomberg. .