Sparatoria a Monaco di Baviera1 morto

(Di lunedì 3 giugno 2024) 20.35 Una persona ha perso la vita in unaverificatasi adi Baviera nel quartiere di Milbertshofen, nella parte settentrionale della città. Lo riferisce il giornale Bild. Lasarebbe stata preceduta da una lite fra due uomini. La vittima dopo essere rimasta gravemente ferita, è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo il ricovero. L'uomo che ha sparato si è subito dileguato a bordo di un'Audi A4 di colore scuro e attualmentre è in corso una caccia all'uomo per rintracciarlo.