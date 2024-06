Sinner sopporta impassibile il tifo contro dei francesi al Roland Garros | a fine partita li conquista

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2024) Jannikha raggiunto i quarti di finale albattendo in 4 set il francese Moutet trascinato per tutto il match dal pubblico di casa. Un'atmosfera particolare che avrebbe infastidito molti ma non il n.2 al mondo che a vittoria ottenuta ha saputo anche ringraziare tutti: "Un'atmosfera davvero speciale, un onore" .